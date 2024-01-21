​«Бавария» проиграла «Вердеру» впервые с 2008 года

В воскресенье в чемпионате Германии грянула сенсация – «Бавария» проиграла «Вердеру» со счётом 0:1, причём на своём поле.

В прошлый раз «Вердер» обыгрывал «Баварию» в Бундеслиге очень давно – 20 сентября 2008 года. В тот день бременцы разнесли мюнхенцев на выезде со счётом 5:2. Между тем и сегодняшним матчем «Бавария» и «Вердер» провели между собой 28 игр в чемпионате Германии. В них мюнхенцы отпраздновали 24 победы при 4 ничьих. И вот теперь эта долгая серия прервалась.

Следующий матч «Бавария» проведёт в среду, 24 января, – против берлинского «Униона» на своём поле.