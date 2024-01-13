Киммих: «Я никогда не отказывался играть на позиции правого защитника»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих намекнул, что открыт к игре на позиции правого фуллбека в сборной Германии. Немец дал понять, что не отказывался от игры в защите.

«Я никогда не отказывался играть на позиции правого защитника, хотя люди думают иначе. Я люблю играть в футбол, мне нравится находиться на поле. Позиция на поле является для меня вторичной вещью. Более комфортно я чувствую себя в полузащите, но также могу сыграть на правом фланге обороны. Именно тренер решает, на какой позиции я более необходим», – цитирует Киммиха Bayern & Germany.

Напомним, сборной Германии ближайшим летом предстоит сыграть на домашнем чемпионате Европы.