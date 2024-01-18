Винисиус пытается помочь «Реалу» переманить Дэвиса из «Баварии»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор убеждает Альфонсо Дэвиса покинуть Мюнхен.

Канадский левый защитник до сих пор не согласовал с «Баварией» новый контракт, в то время как действующее соглашение истекает уже через полтора года. За ситуацией наблюдает «Реал», который, вероятно, попробует подписать 23-летнего футболиста уже в предстоящее межсезонье. По информации Relevo, за последние месяцы Винисиус неоднократно связывался с Дэвисом – бразилец пытается убедить латераля решиться на переезд.

Как отмечает источник, ранее форвард «сливочных» аналогичным образом участвовал в переговорах с Джудом Беллингемом, когда тот выступал за дортмундскую «Боруссию».