Дайер рассказал, будет ли учить немецкий язык

Новичок мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер рассказал, собирается ли учить немецкий язык. Напомним, команда Томаса Тухеля арендовала опорного полузащитника у «Тоттенхэма» до конца сезона, но летом у игрока истекает контракт с лондонским клубом.

«Я определённо буду учить немецкий язык. Для меня очень важно выучить новый язык, ведь тем самым я проявлю уважение к руководству и одноклубникам», – сказал Дайер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Дайер успел отыграть всего четыре матча в Английской премьер-лиги. 29-летний англичанин не пользовался доверием главного тренера Анге Постекоглу.