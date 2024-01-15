Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил шансы команды на чемпионство в гонке с «Байером»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд оценил шансы своей команды на победу в Бундеслиге. На сегодняшний день «красная машина» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Байера» на 4 очка. При этом у команды Томаса Тухеля имеется одна игра в запасе против берлинского «Униона».

«Я очень доволен количеством набранных очков. Мы можем смотреть только на себя и думать о следующих матчах. Через несколько недель состоится большое противостояние в Леверкузене. Мы хотим закончить сезон на вершине таблицы», – сказал Фройнд в разговоре с изданием Bild.

Напомним, «Бавария» выиграла последние 11 розыгрышей Бундеслиги.