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Спортивный директор «Баварии» Фройнд оценил шансы команды на чемпионство в гонке с «Байером»

15 Января 2024 • 13:02 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Байер Л
20.01 20:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд оценил шансы своей команды на победу в Бундеслиге. На сегодняшний день «красная машина» идёт на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Байера» на 4 очка. При этом у команды Томаса Тухеля имеется одна игра в запасе против берлинского «Униона».

«Я очень доволен количеством набранных очков. Мы можем смотреть только на себя и думать о следующих матчах. Через несколько недель состоится большое противостояние в Леверкузене. Мы хотим закончить сезон на вершине таблицы», – сказал Фройнд в разговоре с изданием Bild.

Напомним, «Бавария» выиграла последние 11 розыгрышей Бундеслиги.

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Бавария Кристоф Фройнд Байер ещё теги

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