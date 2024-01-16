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Дрэгушин объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм», а не «Баварию»

16 Января 2024 • 15:42 Комментировать
Бавария
...
Вердер
21.01 17:30

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин объяснил, почему перебрался в лондонский клуб, несмотря на наличие варианта с мюнхенской «Баварией». Напомним, «шпоры» заплатили «Дженоа» 25 миллионов евро за 21-летнего румына.

«Это правда, что я отказал «Баварии». Я посчитал, что переход в «Тоттенхэм» будет для меня более правильным шагом. Я провёл очень позитивную беседу с тренером. Мне стало понятно, что клуб действительно давно хотел меня заполучить. Всё началось за месяц до открытия трансферного окна. Моей мечтой было выступать в Английской премьер-лиге, поэтому это тоже сыграло свою роль. Думаю, наша команда сейчас движется в правильном направлении», – цитирует Дрэгушина журналист Чарли Икклшейр, предствляющий издание The Athletic.

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