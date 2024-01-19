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Гвардиола назвал самое трудное испытание в своей карьере

19 Января 2024 • 23:00 Комментировать
Бавария
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1 1.09 X 11.00 2 19.00
21.01 17:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о самом непростом вызове за всю карьеру тренера.

В начале 2013 года было объявлено, что испанец заменит Юппа Хайнкеса во главе «Баварии» по окончании сезона-2012/13, однако под руководством немецкого специалиста команда триумфально завершила кампанию, выиграв все трофеи, включая Лигу чемпионов.

«Думаю, приход в «Баварию» – самое трудное испытание в моей карьере. После того, что сделал Юпп Хайнкес, мне было очень нелегко зарекомендовать себя в Германии», – заявил в интервью DAZN Гвардиола, недавно получивший награду лучшему тренеру 2023 года на премии Globe Soccer Awards.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юпп Хайнкес ещё теги

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