Гвардиола назвал самое трудное испытание в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о самом непростом вызове за всю карьеру тренера.

В начале 2013 года было объявлено, что испанец заменит Юппа Хайнкеса во главе «Баварии» по окончании сезона-2012/13, однако под руководством немецкого специалиста команда триумфально завершила кампанию, выиграв все трофеи, включая Лигу чемпионов.

«Думаю, приход в «Баварию» – самое трудное испытание в моей карьере. После того, что сделал Юпп Хайнкес, мне было очень нелегко зарекомендовать себя в Германии», – заявил в интервью DAZN Гвардиола, недавно получивший награду лучшему тренеру 2023 года на премии Globe Soccer Awards.