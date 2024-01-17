Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признан лучшим игроком команды по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба немецкого коллектива. Данная награда достается Кейну уже в третий раз подряд.

В декабре 30-летний нападающий принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

После 17 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 41 очко и одну игру в запасе.

21 января «Бавария» сыграет на своем поле с «Вердером». Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.