Тухель назвал лучшую позицию Сане

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился своим мнением насчёт того, на какой позиции вингер Лерой Сане является наиболее эффективным. Немец может сыграть в атаке как на левом, так и на правом фланге.

«Когда Кингсли Коман выходит на правом фланге, без мяча он действует почти как латераль. Сане определённо провёл свой лучший сезон в «Манчестер Сити», выступая на левом фланге. Думаю, у него больше возможностей врываться в штрафную, находясь слева», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Сане в этом сезоне отметился 8 голами и 10 результативными передачами в чемпионате. Лерой уже установил свой индивидуальный рекорд результативности в Бундеслиге.