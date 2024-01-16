Сон выбрал Постекоглу лучшим тренером года, Кейн поставил австралийца на третье место

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин принял участие в голосовании за награду лучшему тренеру года по версии ФИФА. Ранее стало известно, за какого кандидата проголосовал кореец в номинации «Лучший игрок года».
Сон выбрал лучшим тренером нынешнего наставника «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, который возглавил «шпор» минувшим летом. Под его руководством команда сейчас идёт на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Бывший нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поставил Постекоглу на третью строчку в своём списке, хотя не успел провести под руководством австралийца ни одного официального матча.
Напомним, лучшим тренером года по версии ФИФА вчера вечером был признан Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».
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