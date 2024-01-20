«Бавария» задумалась о продаже де Лигта

«Бавария» рассмотрит предложения по Маттейсу де Лигту в летнее трансферное окно.

24-летний игрок недоволен своим положением в команде: он не хочет быть третьим-четвёртым выбором Томаса Тухеля в центре обороны, поэтому рассматривает возможность скорой смены клуба. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, с недавних пор в «Баварии» начали задумываться о продаже нидерландца. Мюнхенский гранд отпустит футболиста в летнее трансферное окно, если получит очень привлекательное предложение.

Маттейс де Лигт провёл 12 матчей за «Баварию» в текущем сезоне, записав на свой счёт один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 65 млн евро.