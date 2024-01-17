Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо слухи

17 Января 2024 • 04:33 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт не в восторге от намерения клуба приобрести Рональда Араухо.

Мюнхенский гранд планировал осуществить громкий трансфер в январе, однако уругваец не пожелал покидать «Барселону» в разгар сезона. Весьма вероятно, что предстоящим летом «Бавария» вновь попробует подписать дорогостоящего центрбека «сине-гранатовых», и такие планы не радуют де Лигта. По информации Bild, нидерландец разочарован попытками своего клуба переманить Араухо. Вероятно, это одна из причин недовольства 24-летнего футболиста, о котором сообщалось недавно.

Стоимость Рональда Араухо оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро, в то время как ценник Маттейса де Лигта – 65 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Рональд Араухо Маттейс де Лигт ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Января
04:33
Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо
02:40
​«Унионистас Саламанка» не сможет сыграть против «Барселоны» с историческим логотипом на футболках
00:56
Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»
00:13
Хави считает, что игроки «Барселоны» ему доверяют
16 Января
22:37
Хави откажется от компенсации, если будет уволен из «Барселоны» 1
22:19
Уход Хави из «Барселоны» по окончании сезона становится всё более вероятным
16:40
В «Манчестер Сити» приняли решение по Бальде
16:25
Канселу пропустит ближайший матч «Барселоны»
16:00
«Барселона» мечтает о назначении Артеты 3
15:28
Деку и Хави имеют разногласия в трансферных планах
15:20
«Барселона» пополнит свою казну на 200 миллионов евро
15:06
Гвардиола: В «Барселоне» мне не нужно было время на адаптацию, потому что у меня был Месси 1
12:52
«Барселона» может пригласить вместо Хави другого бывшего игрока, который сейчас работает в Серии А
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:44
Гюндоган выбрал лучшего игрока года между Холанном и Месси
11:02
Гвардиола высказался насчёт положения Хави во главе «Барселоны»
15 Января
12:56
Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину
11:26
Хави требует новичков в январе, но у руководства остаётся всё та же проблема
11:14
Хави: «Следующие дни будут очень сложными, но мы заслужили критику»
11:07
Деку объяснил причину поражения «Барселоны» в финале Суперкубка Испании
10:55
Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения»
10:43
В «Барселоне» приняли решение по Хави 2
02:27
Хави: «Барселона» не может никого подписать» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УНИОНИСТАС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Двум клубам АПЛ грозит снятие очков Вальверде: «Хочу отдать должное игрокам «Барселоны» за их поведение после поражения» Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина
«Торпедо» победило «Металлург», команды установили рекорд КХЛ «Локомотив» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Января
04:33 · Германия. Бундеслига
Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо слухи
03:44 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал, как в «Баварии» относятся к успехам «Байера»
00:01 · Германия. Бундеслига
Стало известно, насколько серьёзна травма де Лигта
16 Января
23:23 · Германия. Бундеслига
Мюллер прокомментировал возможное возвращение Крооса в сборную Германии
22:29 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Я понимаю, что никогда не был волшебником, как Месси и Зидан»
22:03 · Германия. Бундеслига
Де Лигт получил новую травму
21:47 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «С нетерпением жду нового опыта с «Баварией»
20:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» намерен усилить атаку после травмы ведущего форврада
20:21 · Германия. Бундеслига
Тухель: Кейн — скромный парень, но на поле он становится акулой
17:20 · Германия. Бундеслига
​Тухель: В Англии меня ценили больше, чем в Германии
17:11 · Германия. Бундеслига
Гаттузо может заполучить игрока «Боруссии»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Чупо-Мотинг может покинуть «Баварию» в январе, если поступит предложение из АПЛ
16:22 · Германия. Бундеслига
​Де Лигт может уйти из «Баварии», но не сейчас
15:42 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм», а не «Баварию» 1
15:27 · Германия. Бундеслига
Фройнд прокомментировал ситуацию с контрактом Сане
Все новости
Рекомендуем