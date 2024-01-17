Де Лигт недоволен попытками «Баварии» подписать Араухо

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт не в восторге от намерения клуба приобрести Рональда Араухо.

Мюнхенский гранд планировал осуществить громкий трансфер в январе, однако уругваец не пожелал покидать «Барселону» в разгар сезона. Весьма вероятно, что предстоящим летом «Бавария» вновь попробует подписать дорогостоящего центрбека «сине-гранатовых», и такие планы не радуют де Лигта. По информации Bild, нидерландец разочарован попытками своего клуба переманить Араухо. Вероятно, это одна из причин недовольства 24-летнего футболиста, о котором сообщалось недавно.

Стоимость Рональда Араухо оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро, в то время как ценник Маттейса де Лигта – 65 млн.