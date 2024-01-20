«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» по Триппьеру

«Ньюкасл» не горит желанием продавать правого защитника Кирана Триппьера.

Как стало известно несколькими днями ранее, 33-летний англичанин интересен «Баварии» и «Пари Сен-Жермен». По сведениям журналиста Крэйга Хоупа, в субботу «Бавария» сделала первоначальное предложение по Триппьеру, которое было отклонено «сороками». В «Ньюкасле» не хотят расставаться с важным игроком по ходу сезона, поэтому одобрят его продажу лишь в том случае, если получат сверхвыгодное предложение. Сам латераль заинтересован в переезде в Мюнхен.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кирана Триппьера в 11 млн евро. Контракт футболиста истекает в 2025 году.