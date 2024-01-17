Тухель высказался о возможном трансфере Мукиэле

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном подписании защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле.

— Новостей пока нет. Не стоит говорить об этом заранее, иначе можно расстроить все вовлеченные в трансфер стороны. Я не хочу этого. Я доверяю спортивному директору Кристофу Фройнду, который пытается сделать все возможное, — приводит слова Тухеля журналист Максимилиан Кох.

В текущем сезоне 26-летний Мукиэле принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям известного портала Transfermarkt, стоимость французского игрока оценивается в 12 миллионов евро.