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«Бавария» начала переговоры с «ПСЖ» по трансферу Мукиэле слухи

07 Января 2024 • 17:17 Комментировать
Бавария
...
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21.01 17:30

Крайний защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле может продолжить карьеру в «Баварии».

Как утверждает газета L’Equipe, «Бавария» уже вступила в переговоры с французским грандом по возможному переходу 26-летнего Мукиэле. Сообщается, что мюнхенский клуб хочет арендовать игрока с опцией выкупа за 28,9 млн евро. При этом источник отмечает, что «ПСЖ» пока не решил, стоит ли отпускать защитника.

В нынешнем сезоне Мукиэле принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мукиэле в 12 млн евро.

 

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