Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии»

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал трансферную политику мюнхенского клуба.

«Ули Хенесс однажды сказал: «Бавария больше не будет приглашать игроков из клубов, которые сидят на скамейке запасных или на трибунах». Последний трансфер выглядит иначе. Для меня это не «Бавария». «Бавария» должна укрепляться или опираться на молодых игроков», - приводит слова чемпиона мира Sport.

В январе 2024 года «рекордмайстер» совершил только один трансфер, подписав на правах аренды Эрика Дайера из «Тоттенхэма». В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» находится на втором месте.