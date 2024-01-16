​Тухель: В Англии меня ценили больше, чем в Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, чувствует ли он, что в Англии его ценили больше, чем сейчас в Германии.

«Да. Это довольно простой опрос. Я чувствую, что мы очень критично относимся друг к другу в Германии, особенно к футболистам и тренерам. От этого трудно убежать. Эта картина проявляется уже много лет. Так что да, я чувствовал больше уважения в Англии», - сказал Тухель ESPN.

Напомним, что ранее Томас Тухель в Англии тренировал «Челси».

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда на четыре очка отстаёт от «Байера», проведя на игру меньше.