Тухель рассказал, чего ждёт от «Вердера» в ближайшем туре Бундеслиги

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от поединка с бременским «Вердером», который состоится завтра на «Альянц Арене» в рамках Бундеслиги.

«Мы ожидаем, что «Вердер» выпустит пятерых защитников, как и «Хоффенхайм». Мы подготовимся к этому. В подобных матчах всегда присутствует особая энергия и много голов. У «Вердера» свой особенный стиль игры, команда всегда смотрит в атаку», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Бавария» имеет один матч в запасе в Бундеслиге, который состоится на следующей неделе против берлинского «Униона». Команда Томаса Тухеля сейчас отстаёт от лидирующего «Байера» на 4 очка.