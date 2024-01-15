Кейн рассказал, каким видит себя через 10 лет

Футболист «Баварии» Гарри Кейн поделился планами на далёкое будущее.

30-летний форвард грандиозно провёл первые полгода в «Баварии» после перехода из «Тоттенхэма», отметившись 26 голами и 8 ассистами в 23 матчах за новую команду.

«Каким я вижу себя через десять лет? Хороший вопрос. К тому моменту мне исполнится 40. Я хочу играть в футбол до тех пор, пока позволяют тело и дух. Я получаю от игры большое удовольствие, и мне не хочется, чтобы это заканчивалось, поэтому, может быть, в 40 лет я всё ещё буду футболистом.

Я провожу много времени в США, я также думал о том, что, возможно, вижу своё будущее в НФЛ. Посмотрим. Но не думаю, что я захочу работать тренером, хотя многие говорят, что мнение на этот счёт меняется после завершения карьеры», – поведал в беседе с Kicker Кейн.