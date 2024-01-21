​Тухель упрекнул игроков после поражения «Баварии»

«Бавария» огорчила своих фанатов по итогам воскресного матча против «Вердера». Мюнхенцы проиграли «музыкантам» на своём поле со счётом 0:1. После игры рулевой «Баварии» Томас Тухель упрекнул своих игроков.

«Мне больше не хочется говорить, что мы хорошо тренируемся, потому что никто нам больше не верит. Нужно спросить у футболистов. Сегодня команда сыграла неважно. Заслуженное поражение», - слова Тухеля из эфира DAZN в социальных сетях приводит журналист Максимилиан Кох.

Следующий матч немецкой Бундеслиги «Бавария» проведёт уже в среду, 24 января, - против берлинского «Униона».