«Наполи» перехватил у «Баварии» полузащитника

Полузащитник сербского «Партизана» Матия Попович близок к переходу в итальянский «Наполи». Напомним, 17-летний хавбек ранее был трансферной целью мюнхенской «Баварии».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в данный момент Попович проходит в «Наполи» медосмотр, после которого подпишет с клубом долгосрочный контракт и отправится в полугодичную аренду в «Фрозиноне».

Источник отмечает, что «Бавария» не была близка к подписанию Поповича, но к сербу был предметный интерес со стороны мюнхенского клуба. Ранее полузащитник также был связан с другим итальянским клубом – «Миланом».