Фройнд рассказал, перейдёт ли Пальинья в «Баварию» в январе

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос журналистов о возможном трансфере опорного полузащитника Жоау Пальиньи из «Фулхэма». Напомним, на днях «красная машина» подписала Эрика Дайера из «Тоттенхэма», который способен сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне.

«Пальинья? Мы хотели подписать его летом, но сейчас приоритет заключался в приглашении защитника. Более того, Александер Павлович в данный момент находится в хорошей форме, поэтому мы считаем, что у нас есть хорошая альтернатива», – сказал Фройнд на сегодняшней пресс-конференции.