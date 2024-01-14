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«Бавария» в ближайшие дни усилит переговоры по защитнику «ПСЖ»

14 Января 2024 • 12:03 Комментировать
Ланс
...
ПСЖ
1 3.75 X 4.00 2 1.85
Через 9 ч. 14 мин.

Мюнхенская «Бавария» в ближайшие дни планирует продвинуться в переговорах по трансферу защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в команде Томаса Тухеля приняли решение приобрести французского игрока.

Мукиэле является приоритетным кандидатом на усиление обороны для тренера Томаса Тухеля. Норди способен сыграть как в центре, так и на флангах защиты. Также француз имеет опыт игры в Бундеслиге в составе «РБ Лейпцига».

Напомним, Мукиэле перебрался в «ПСЖ» летом 2022 года, но в нынешнем сезоне защитник не получает желаемого количества игрового времени. «Трансфермаркт» оценивает 26-летнего Норди в 12 миллионов евро.

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