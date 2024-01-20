Тухель рассказал, есть ли у Дайера шанс дебютировать за «Баварию» в матче против «Вердера»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, есть ли у опорного полузащитника Эрика Дайера шанс дебютировать за команду в матче против «Вердера», который состоится завтра в рамках Бундеслиги. Напомним, недавно 30-летний англичанин покинул расположение «Баварии» из-за родов жены.

«Дайер определённо будет в расширенном составе на матч с «Вердером», он возобновил тренировки», – коротко ответил Тухель на пресс-конференции..

Отметим, что Дайер также способен сыграть на позиции центрального защитника. В этом месяце футболист перешёл в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» на правах аренды.