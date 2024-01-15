Кейн оценил работу Тухеля

Форвард «Баварии» Гарри Кейн поделился мыслями о главном тренере команды Томасе Тухеле.

Журналисты попросили англичанина сравнить своего нынешнего наставника с предыдущими, среди которых были Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью и Антонио Конте.

«Каждый тренер индивидуален. У Томаса отличные тактические идеи, и он знает, какой футбол хочет видеть. Он привносит много энергии и страсти в командную атмосферу.

Мне нравится слушать Тухеля, учиться у него. Мы много говорим о футболе, обсуждаем игры, его требования ко мне. В конце концов, у нас общие цели – мы хотим выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Чем больше мы общаемся и стараемся друг другу помочь, тем больше шансов на достижение успеха», – приводит Bayern & Germany слова Кейна.