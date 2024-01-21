«Вердер» прервал победную серию «Баварии»

21 января «Вердер» обыграл на выезде «Баварию» в матче чемпионата Германии.

Встреча завершилась минимальной победой «Вердера» со счетом 1:0. Таким образом, бременцы смогли прервать четырехматчевую победную серию «Баварии» во всех турнирах. Последний раз команда Томаса Тухеля проигрывала 9 декабря «Айнтрахту» (1:5).

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в копилке 41 очко и одну игру в запасе. «Вердер» располагается на 12-й строчке, набрав 20 зачетных баллов.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» встретится с «Аугсбургом», а «Вердер» сыграет с «Фрайбургом».