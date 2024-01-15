Кейн рассказал, нацелен ли на роль капитана «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, хочет ли стать капитаном мюнхенского клуба в будущем. Напомним, сейчас повязка принадлежит голкиперу Мануэлю Нойеру, который выступает за мюнхенскую команду с лета 2011 года.

«Всё зависит от тренера и руководства. Сейчас у нас есть в команде несколько лидеров. Если будет матч, в котором несколько капитанов будут недоступны, я буду горд надеть повязку. Впрочем, сейчас я об этом не думаю. Я всегда буду тем же самым игроком, несмотря на то, будет ли у меня капитанская повязка или нет. Я тренируюсь, говорю и играю в том же ключе. Это не изменится», – сказал Кейн в интервью изданию Kicker.

Напомним, Кейн сейчас является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 22 голами на счету.