Чупо-Мотинг может покинуть «Баварию» в январе, если поступит предложение из АПЛ

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг в данный момент является единственным игроком мюнхенского клуба, который может покинуть команду в январе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если поступит предложение из Английской премьер-лиги, камерунец захочет уйти.

При этом «Бавария» хочет сохранить в составе 34-летнего Шупо-Мотинга до конца сезона, но клуб пока не уверен в том, что нападающий останется.

Напомним, Шупо-Мотинг ранее выступал в Англии в составе «Сток Сити», где забил всего пять голов в Премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги камерунский форвард отметился двумя голами в пятнадцати матчах.