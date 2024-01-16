Тухель дал прогноз, как долго будет идти чемпионская гонка с «Байером»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оценил, насколько серьёзным конкурентом является леверкузенский «Байер» в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги.

«Мы хотим подойти к матчу с «Байером» в состоянии, в котором будем способны обогнать соперника, поэтому нам уже сейчас нужно делать домашнюю работу. Ситуация ясна: нам есть, что терять, а им есть, что выигрывать. Возможно, нейтральный болельщики ждут, что в Бундеслиге наконец появится новый чемпион. Сейчас идёт увлекательная гонка, «Байер» находится в экстраординарной форме. Не стоит забывать и «Штутгарт» с «Лейпцигом». Гонка всё ещё открыта, ведь мы в середине сезона. У «Байера» сильная команда с отличным тренером. Думаю, гонка будет идти до самого конца», – цитирует немца ESPN.

Напомним, сейчас команда Томаса Тухеля отстаёт от лидера на 4 очка, имея матч в запасе.