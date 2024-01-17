Де Лигт сыграет с «Вердером»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Германии с «Вердером».

Ранее сообщалось, что де Лигт получил травму колена на тренировке.

Как утверждает журналист Максимилиан Кох, уже в пятницу игрок сможет принять участие в тренировке. Сообщается, что нидерландский футболист будет готов сыграть в предстоящем матче против «Вердера».

В текущем сезоне 24-летний защитник появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Игра 18-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Вердером» состоится 21 января, начало — в 17:30 по московскому времени.