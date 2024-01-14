«Аль-Ахли» не сдаётся в надежде переманить в свои ряды полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Саудовский клуб заинтересовался в подписании 28-летнего игрока несколькими неделями ранее, и сейчас, как сообщает журналист Руди Галетти, продолжает активно настаивать на трансфере. Тем не менее, по данным источника, «Бавария» вряд ли изменит своё решение: руководство мюнхенцев твёрдо намерено сохранить хавбека и не собирается вести по нему переговоры в зимнее трансферное окно.

Контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают футболиста в 75 млн евро.