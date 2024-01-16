Тухель: Кейн — скромный парень, но на поле он становится акулой

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о нападающем команды Гарри Кейне.

«Для меня большая честь быть его тренером. Это просто подарок для меня. Этот парень очень скромный, он первый выходит на поле каждый день. Все, что вы от него попросите, он сделает. Это огромная личность. Да, он скромный, но на поле он становится акулой, потому что всегда хочет забить и победить», — приводит слова немецкого тренера talkSport.

30-летний Кейн присоединился к «Баварии» прошлым летом. За это время он появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и стал автором восьми ассистов.