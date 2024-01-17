Агент Альфонсо Дэвиса ведёт переговоры с несколькими топ-клубами

Будущее левого защитника Альфонсо Дэвиса в мюнхенской «Баварии» в скором времени должно проясниться. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, с приходом в совет директоров Макса Эберля клуб вновь оценит сложившуюся ситуацию.

Напомним, у канадского фуллбека летом 2025 года истекает контракт с «Баварией». Для подписания нового соглашения 23-летний Дэвис требует зарплату в размере 13-14 миллионов евро в год, что почти в два раза больше, чем футболист получает по действующему договору.

Источник сообщает, что агент Дэвиса ведёт переговоры с несколькими топ-клубами. Фаворитом на трансфер канадца ранее назывался мадридский «Реал».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.