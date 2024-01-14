Фройнд рассказал, какую роль сыграл Кейн в трансфере Дайера

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о роли нападающего Гарри Кейна в трансфере Эрика Дайера из лондонского «Тоттенхэма». Напомним, «Бавария» арендовала 29-летнего англичанина до конца сезона, но при этом у игрока летом заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».

«Конечно, Кейн отлично знает Дайера, но я не могу сказать, что Гарри был главным связующим звеном. В то же время я не скрываю, что мы обсуждали с ним трансфер Эрика», – сказал Фройнд на пресс-конференции.

Напомним, Кейн и Дайер ранее вместе 9 лет выступали за «Тоттенхэм», но не выиграли в лондонском клубе ни одного трофея.