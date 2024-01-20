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Тухель рассказал, какого правого защитника хочет пригласить «Бавария»

20 Января 2024 • 14:00 Комментировать
Бавария
...
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21.01 17:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, по каким критериям команда будет искать правого защитника.

«Мы всегда смотрим за полным набором навыков. Он должен быть молодым, симпатичным, успешным (смеётся). Ситуация неоднозначная. Конечно, у других клубов похожие цели. Зимой трансферное окно более сложное, чем летом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

«Я не буду обсуждать конкретные имена, ведь мне также не хотелось бы, чтобы наших игроков обсуждали другие клубы. Мы уже определили позиции, которые хотим усилить, но если мы не найдём нужных игроков, это не значит, что мы откажемся от своих целей на сезон. Мы постараемся достичь их с имеющимся составом», – добавил немец.

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