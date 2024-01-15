В «Баварии» растёт уверенность в трансфере защитника «ПСЖ»

Мюнхенская «Бавария» продвигается в переговорах с «ПСЖ» по трансферу центрального защитника Норди Мукиэле. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красная машина» всё больше уверена в трансфере 26-летнего француза.

«Бавария» хочет арендовать Мукиэле до конца сезона. Мюнхенский клуб готов полностью покрыть зарплату защитника, который в нынешнем сезоне всего 7 раз появлялся на поле в чемпионате Франции.

Мукиэле привлекает тренерский штаб «Баварии» своей универсальностью, ведь защитник способен закрыть любую позицию в обороне. Ранее Норди выступал в Германии в составе «РБ Лейпцига».