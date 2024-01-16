Фройнд прокомментировал ситуацию с контрактом Сане

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ситуации с контрактом вингера Лероя Сане, у которого через полтора года истекает соглашение с мюнхенским клубом.

«Мы не спешим, но вскоре планируем провести переговоры с Лероем. Мы очень довольны его игрой. Сане проводит свой лучший год в «Баварии». Именно поэтому я позитивно настроен. Считаю, что Лерой может надолго задержаться в клубе», – цитирует Фройнда журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее ходили слухи о желании «Манчестер Сити» вернуть Сане, который покинул команду летом 2020 года. В этом сезоне Лерой отметился 8 голами и 10 результативными передачами в Бундеслиге.