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Директор «Дженоа»: «Бавария» предлагала за Дрэгушина больше, чем «Тоттенхэм»

17 Января 2024 • 20:59 Комментировать
Бавария
...
Вердер
21.01 17:30

В «Дженоа» высказались об условиях трансфера центрального защитника Раду Дрэгушина.

На прошлой неделе 21-летний игрок официально перебрался в «Тоттенхэм». «Бавария» также пыталась приобрести румына, но тот выбрал «шпор». При этом, как известно, мюнхенский гранд предлагал более выгодные условия, что теперь подтвердили и в «Дженоа».

«Мы бы получили больше денег, если бы Дрэгушин ушёл в «Баварию». Речь идёт о нескольких миллионах. Сам Раду также получил бы более выгодный контракт. Но мы с уважением отнеслись к его желанию играть в Премьер-лиге», – цитируют английские СМИ Андреса Бласкеса, занимающего должность генерального директора «Дженоа».

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