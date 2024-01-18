Нойер – о матче с «Вердером»: «Важно не терять ни одного очка»

Вратарь мюнхенской «Баварии» поделился ожиданиями от следующего тура Бундеслиги, в котором команда Томаса Тухеля сыграет против бременского «Вердера». Напомним, в данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от леверкузенского «Байера» на 4 очка с матчем в запасе.

«Вердер» — команда с двумя лицами, и она всегда может быть опасной. Мы играем дома, поэтому обязаны побеждать. Мы должны продолжить то, что начали против «Хоффенхайма». Важно не терять ни одного очка, потому что мы по-прежнему вторые в таблице», – цитирует Нойера Bayern & Germany.