Стало известно, насколько серьёзна травма де Лигта

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в скором времени должен вернуться в строй.

24-летний футболист получил повреждение колена на тренировке, о чём стало известно во вторник. По обновлённым сведениям Керри Хау, травма де Лигта оказалась не слишком серьёзной. Если верить предварительным прогнозам, нидерландец пропустит всего неделю.

Ранее по ходу текущего сезона Маттейс де Лигт уже дважды выбывал из-за травмы. В его активе один забитый мяч в 12 матчах за коллектив Томаса Тухеля.

«Бавария» занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на четыре очка при одном матче в запасе.