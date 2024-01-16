Мюллер: «С нетерпением жду нового опыта с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о своём пребывании в клубе.

Ветеран мюнхенцев утратил место в стартовом составе команды, однако в декабре поставил подпись под новым контрактом, рассчитанным до 2025 года.

«Бавария» – крайне важная часть моей жизни, и так будет даже после завершения моих выступлений здесь. Количество сыгранных матчей – это не самое главное. Я ценю моменты, которые пережил с командой, болельщиками. С нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», – высказался в интервью Sport Bild 34-летний футболист.

В активе Томаса Мюллера два забитых мяча и семь результативных передач в 20 поединках за «Баварию» в нынешней кампании.