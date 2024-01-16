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Мюллер: «С нетерпением жду нового опыта с «Баварией»

16 Января 2024 • 21:47 Комментировать
Бавария
...
Вердер
21.01 17:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о своём пребывании в клубе.

Ветеран мюнхенцев утратил место в стартовом составе команды, однако в декабре поставил подпись под новым контрактом, рассчитанным до 2025 года.

«Бавария» – крайне важная часть моей жизни, и так будет даже после завершения моих выступлений здесь. Количество сыгранных матчей – это не самое главное. Я ценю моменты, которые пережил с командой, болельщиками. С нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», – высказался в интервью Sport Bild 34-летний футболист.

В активе Томаса Мюллера два забитых мяча и семь результативных передач в 20 поединках за «Баварию» в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер

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