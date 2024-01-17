Мюллер рассказал, как в «Баварии» относятся к успехам «Байера»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился мыслями о выступлении леверкузенского «Байера» в текущем сезоне.

Команда Хаби Алонсо лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на четыре очка при одном матче в запасе у мюнхенцев.

«Мы отдаём должное «Байеру», но не более того. В день матча мы смотрим, с кем они играют, и затем узнаём результат. Иногда мы думаем: «Что ж, теперь вы должны потерять очки». Когда позднее выясняется, что к перерыву «Байер» ведёт 3:0, ты говоришь себе: «Окей, чёрт возьми, подождём до следующей недели». Но мы сосредоточены на себе, у нас большие цели. Всё в наших руках. Мы хотим выиграть Бундеслигу», – рассказал в интервью Sport Bild Мюллер.