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Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину

15 Января 2024 • 12:56 Комментировать
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, был ли Эрик Дайер альтернативой Рональду Араухо и Раду Дрэгушину. Напомним, «красной машине» не удалось заполучить игроков «Барселоны» и «Дженоа». Дайер присоединился к команде из лондонского «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона. При этом у 30-летнего англичанина летом истекает контракт со «шпорами».

«Я очень счастлив, что мы заполучили Эрика. Мы находились с ним в контакте очень длительное время. Все аспекты сошлись. Конечно, мы поддерживали связь и с другими игроками, в этом заключается наша обязанность. Дайер – это очень хороший футболист с большим опытом и сильным характером. Он поможет нам не только на поле, но и в раздевалке», – сказал Фройнд в интервью изданию Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Дженоа Эрик Дайер Кристоф Фройнд Рональд Араухо Раду Дрэгушин ещё теги

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