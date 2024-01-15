Фройнд признался, был ли Дайер альтернативой Араухо и Дрэгушину

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, был ли Эрик Дайер альтернативой Рональду Араухо и Раду Дрэгушину. Напомним, «красной машине» не удалось заполучить игроков «Барселоны» и «Дженоа». Дайер присоединился к команде из лондонского «Тоттенхэма» на правах аренды до конца сезона. При этом у 30-летнего англичанина летом истекает контракт со «шпорами».

«Я очень счастлив, что мы заполучили Эрика. Мы находились с ним в контакте очень длительное время. Все аспекты сошлись. Конечно, мы поддерживали связь и с другими игроками, в этом заключается наша обязанность. Дайер – это очень хороший футболист с большим опытом и сильным характером. Он поможет нам не только на поле, но и в раздевалке», – сказал Фройнд в интервью изданию Bild.