Президент «Барселоны» рассказал, доверяет ли Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о будущем Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонского клуба.
— Мы полностью доверяем Хави, — сказал функционер журналистам.
43-летний Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала чемпионом Испании и завоевала Суперкубок страны.
На данный момент «сине-гранатовые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 41 набранное очко в 19 матчах.
Действующий трудовой договор Хави Эрнандеса с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.
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