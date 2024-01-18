Президент «Барселоны» рассказал, доверяет ли Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о будущем Хави Эрнандеса на посту главного тренера каталонского клуба.

— Мы полностью доверяем Хави, — сказал функционер журналистам.

43-летний Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В прошлом сезоне под его руководством команда стала чемпионом Испании и завоевала Суперкубок страны.

На данный момент «сине-гранатовые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 41 набранное очко в 19 матчах.

Действующий трудовой договор Хави Эрнандеса с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.