В «Барселоне» приняли решение по Хави

Руководство «Барселоны» вынесло решение по будущему главного тренера Хави Эрнандеса после вчерашнего разгромного поражения от мадридского «Реала» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

По информации от издания Sport, президент Жоан Лапорта и другие члены руководства «Барселоны» по-прежнему доверяют Хави и пока не собираются увольнять специалиста со своей должности.

Напомним, на сегодняшний день «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В феврале команде предстоит сыграть первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи».