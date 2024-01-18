Хави рассказал, почему он до сих пор в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о своём будущем в каталонском клубе.

— Если бы я не выиграл чемпионат в прошлом сезоне, меня бы уже здесь не было. В тот день, когда клуб сообщит мне, что у нас проблемы, я уйду, — приводит слова Хави Barca Times.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» вместе с Хави стала чемпионом Испании, а также выиграла Суперкубок страны.

В нынешней кампании в копилке «сине-гранатовых» 41 зачетный балл после 19 проведенных матчей.

Сегодня, 18 января, «Барселона» сыграет с клубом «Унионистас» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 21:30 по московскому времени.