Хави рассказал, зачем Лапорта приехал на тренировочную базу «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о причине визита президента Жоаны Лапорты на тренировочную базу клуба. Напомним, визит руководителя произошёл на фоне слухов о возможном увольнении Хави с поста главного тренера.

«Президент Лапорта приехал для того, чтобы выразить поддержку и уверенность в тренерском штабе и футболистах. Именно это он и хотел нам передать», – сказал Хави на пресс-конференции.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что руководство «Барселоны» уже изучает варианты на замену Хави. Среди потенциальных кандидатов назывались имена Микеля Артеты, Мичела и Жозе Моуринью.