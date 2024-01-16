В «Манчестер Сити» приняли решение по Бальде

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде ранее числился в шорт-листе «Манчестер Сити» на усиление позиции фуллбека. По информации от издания Sport, после долгих раздумий «горожане» решили отказаться от кандидатуры испанца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» следующим летом будет открыта к продаже Бальде с целью выручить деньги для погашения долгов и финансирования некоторых трансферов. 20-летнего левого защитника оценивали в 80 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Алехандро провёл 17 матчей, где отметился одной результативной передачей.