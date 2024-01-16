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«Барселона» мечтает о назначении Артеты

16 Января 2024 • 16:00 Комментировать (1)
Унионистас
...
Барселона
18.01 21:30

Каталонская «Барселона» считает главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету приоритетным кандидатом на замену Хави Эрнандесу, который постепенно теряет доверие руководства.

По информации от журналиста Адриана Санчеса, «Барселона» мечтает о приглашении Артеты, который в последние годы проделал впечатляющую работу у руля «Арсенала». Напомним, что Микель является бывшим игроком «Барселоны». Более того, Артета несколько лет работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Барселона» сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от первого места составляет восемь очков.

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Барселона Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Zed2891
16 Января 2024 в 17:04
Забирайте хоть завтра, он вас и доведет до полного цугундера.
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