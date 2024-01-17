Бывший спортивный директор «Барселоны»: «С Куманом обошлись несправедливо»

Рамон Планес, в прошлом занимавший должность спортивного директора «Барселоны», высказался о работе Рональда Кумана.

Нидерландский тренер возглавлял «сине-гранатовых» с августа 2020 по октябрь 2021 года, после чего был отправлен в отставку. Место Кумана тогда занял Хави Эрнандес.

«Куман проделал отличную работу в «Барселоне», отношение к нему было несправедливым. Он прошёл с клубом через очень трудный этап, делая ставку на молодых игроков и не пытаясь как-либо оправдываться», – приводят испанские СМИ слова Планеса, работавшего в «Барселоне» с 2018 по 2021 год, а ныне занимающего пост спортивного директора в саудовском «Аль-Иттихаде».